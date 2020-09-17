لقاء الخميسي تودع الصيف برفقة زوجها

شاركت الفنانة لقاء الخميسي متابعيها صورة جديدة لها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام". نشرت"لقاء" صورة لها على إحدى الشواطئ برفقة Advertisements زوجها حارس المرمى المصري محمد عبد المنصف، وعلقت عليها قائلة:" باي باي الصيف"، وقد تفاعل معها متابعيها عبر التعليقات، وتمنوا لهما دوام السعادة. زوجها حارس المرمى المصري محمد عبد المنصف، وعلقت عليها قائلة:" باي باي الصيف"، وقد تفاعل معها متابعيها عبر التعليقات، وتمنوا لهما دوام السعادة. يذكر أن آخر أعمال لقاء الخميسي مسلسل "سكر زيادة"، المستوحى من المسلسل الشهير "The golden girls"، بطولة نبيلة عبيد، نادية الجندي، سميحة أيوب، هالة فاخر، من تأليف: أمين جمال، وإخراج: وائل إحسان، والذي حقق نجاحًا كبيرًا فور عرضه في موسم رمضان السابق.

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