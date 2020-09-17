فيديو.. أحمد سعد يقترب من المليون مشاهدة بأغنية بصرة

اقترب الفنان أحمد سعد، بأغنيته الجديدة "بصرة"، من حاجز المليون مشاهدة، وذلك خلال 3 أيام من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية كلمات مصطفى حسن، ألحان: سامح كريم، توزيع: إلهامي وأدهم دهيمة، يقول مطلعها "كلنا زي بعض بصرة، كلنا على بعض

سماسرة، عيان بيشيل ف ميت، هيفيد بإيه يا حسرة، كلنا زي بعض بصرة، كلنا على بعض سماسرة، عيان بيشيل ف ميت، هيفيد بإيه يا حسرة، محتاجين عمليات تجميل داخلية، شفط غل وتكبير مخ وزرع قلب وتسليك نيا، يا ناس الدنيا ساطله الناس، يا ناس الدنيا ساطله الناس، يا ناس الدنيا ساطله الناس، من غير شرب ولا أنفاس".

يذكر أن سعد طرح أخيرًا أغنية "100 حساب" برفقة حسن شاكوش، وحققت أكثر من 12 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"، كلمات: محمود خليفة، ألحان: أحمد سعد، توزيع إسلام شيبسي.

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