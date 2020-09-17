تفاصيل حفل الفنانة أحلام في جدة

تستعد الفنانة أحلام لحفلها الغنائي الأول في السعودية، بعد التوقف عن إحيائها بسبب كورونا، وذلك ضمن فعاليات الاحتفال باليوم الوطني السعودي.
تفتتح أحلام فعاليات الاحتفال، وذلك يوم الثلاثاء 22 سبتمبر، بالصالة المغطاة في ستاد الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضيةبجدة.
تم تقسيم أسعار التذاكر، حيث تبدأ أسعارها من 345 ريالًا سعوديًا، أي ما يعادل تقريبًا 1450 جنيهًا مصريًا، وأعلى فئة سجلت 2300 ريال سعودي، أي ما يعادل 9665 جنيهًامصريًا.
تضم الاحتفالات عددًا كبيرًا من نجوم الغناء العربي، "عبادي الجوهر، داليا مبارك"، إضافة إلى أبرز فناني مصر، "محمد حماقي، عمرو دياب، أنغام، تامر عاشور"، وهو الحدث الفني الأول في السعودية، بعد توقف جميع الأنشطة الاحتفالية هناك بسبب كورونا، مع أخذ الاحتياطات والتدابير الأمنية والوقائية الكاملة للحفاظ على سلامة الحضور.
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