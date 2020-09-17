حميد الشاعري يتخطى النصف مليون مشاهدة بأغنيته الجديدة "أنا بابا"

سجل الفنان حميد الشاعري، بأغنيته الجديدة "أنا بابا"،أكثر من نصف مليون مشاهدة، وذلك في أقل من 24 ساعة من طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
الأغنية من كلمات:محمد البوغا، ألحان:مديح محسن، توزيع:أمين نبيل، ويقول مطلعها:"لوجاي تقوللي أني وحشتك، لأ عدي اليوم، قالوا مبروم على مبروم ، بعدك عرفني إن أنا أشرفلي، أنساك شوف
"أنا بابا"، تتضمن ألبوم الشاعري الجديد، الذي يحمل نفس الأغسم، وتم طرح 3 أغاني منه" العين عليها تروح، ده اللي عليه الطلب، عيلتي"، وذلك عبر خدمة تقدمها إحدى شبكات المحمول الكبرى في مصر.
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