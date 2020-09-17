في أول حفل غنائي لها بعد كورونا.. أنغام تفتتح بوابة الحفلات بمصر

أعلنت الفنانة أنغام، مساء أمس، عن حفلها المرتقب في مصر، وذلك بعد توقف الحفلات الغنائية الجماهيرية بسبب كورونا، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك".

ومن المقرر أن يقام الحفل في مسرح المنارة،

بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، ولم يحدد موعده حتى الآن.

يذكر ان أنغام تستعد لحفلها الغنائي الأاول في السعودية، وذلك ضمن فعاليات الاحتفال باليوم الوطني السعودي، بمشاركة

الفنان تامر عاشور، وذلك يوم الخميس الموافق 24 سبتمبر، باستاد الجوهر في الصالة المغطاة بمدينة الملك عبد الله الرياضية

وفي نفس السياق الفني، تعود أنغام لجمهورها الخليجي من خلال طرح ألبومها الجديد بعنوان "مزح"، التي أعلنت عنه في وقت سابق، ومن المتوقع صدوره خلال الأيام القليلة القادمة.