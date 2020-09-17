قريبًا.. حفل تكريم الفنان الراحل محمود رضا

إذا رجعنا إلى تاريخ فرقة رضا للفنون الشعبية وبداية تأسيسها سنرصد أن البداية كانت في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي عندما فكر الفنان محمود رضا في تكوين أول فرقة للفنون الشعبية مع الراقص والمؤلف الموسيقي علي رضا والراقصة فريدة فهمي والتي كانت أيقونة من أيقونات الفرقة وقد قدمت الفرقة أول عروضها على مسرح الأزبكية.

ونحن الآن نودع الفنان العظيم محمود رضا مؤسس الفرقة وبعد رحيله تقرر إقامة حفل تكريم لهذا الفنان الذى أعطى الكثير وأسهم فى إثراء فنون الرقص

الشعبى الاستعراضي فى مصر وتحت توجيهات الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة وإشراف المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج.يستعد قطاع البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج د.عادل عبده خلال أيام وسيشهد مسرح البالون هذا الحفل والذى سيحضره عدد من قيادات وزارة الثقافة وشخصيات فنية وعامة وإعلامية وعلى رأس السادة الحضور معالي وزيرة الثقافة لنقول جميعًا وداعًا محمود رضا الفنان الكبير وخلال الحفل سيغنى الفنان محمد الحلو والمطربة مى فاروق أغنية "واحد مننا " من كلمات د.مدحت العدل وتلحين الملحن صلاح الشرنوبى؛ لتكريم الفنان الراحل بالإضافة إلى عرض فيلم يسرد رحلة وإنجازات الفنان محمود رضا؛ ليوضح عطاءه الفنى على مدار سنوات طويلة.وستظل فرقة رضا للفنون الشعبية الاستعراضية وبعد مرور حوالى ٦٠ سنةً على تأسيسها سفيرة للثقافة والفنون الشعبية المصرية وستظل الفرقة ألماسة تشع فن وراقي وإبداع وتاريخ وقيمة الرقص الشعبي المصري خلال سنوات كثيرة مرت وسنوات مقبلة يتجلى ويتجسد بوضوح في إبداعات فرقة رضا للفنون الشعبية الاستعراضية.رحم الله الفنان المبدع محمود رضا والذى سيخلد اسمه تاريخ الفن الشعبى الاستعراضى بحروف ذهبية لن تمحى.