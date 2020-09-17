العثور على 5 ماسات زرقاء ” كل واحدة ثروة بحد ذاتها”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 سبتمبر 2020 02:21 مساءً - منذ 7 دقائق

اكتشاف فريد من نوعه ، في أرض الماس حيث عثر على 5 ماسات زرقاء أخيرا في جنوب أفريقيا، وهي أحجار كريمة بقيمة أعلى من الماسات العادية خصوصا بفضل درجة الشفافية واللمعان العالية، على ما أعلن مالكوها، الأربعاء.

وأوضحت شركة “بترا دايمندز ليميتد” أن الأحجار الكريمة اكتشفت في الأسبوع عينه في منجمها الرئيسي في كولينان على بعد حوالي 40 كيلومترا إلى الشرق من العاصمة بريتوريا.

وأشارت الشركة إلى أن كل ماسة من الأحجار الكريمة الخمسة هي حجر قائم بذاته أي أنها لم تصقل من ماسة أكبر، وتراوح زنتها بالقيراط بين 9,61 و25,75.

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ولفتت الشركة في بيان إلى أن “الماسات الزرقاء نادرة لدرجة عدم توافر أي إحصائيات رسمية في شأنها”، موضحة أن العثور على “5 أحجار عالية الجودة في وقت واحد” أمر “غير اعتيادي”.

ويشكل منجم كالينان أهم مصدر للماسات الزرق في العالم.

ويعود آخر اكتشاف هام للماسات الزرقاء في هذا المنجم إلى أيلول/سبتمبر 2019، مع حجر بزنة 20,08 قيراطاً بيع في مقابل حوالى 15 مليون دولار لصالح شخص لم تكشف هويته.