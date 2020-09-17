أنتيتوكونمبو وجيمس ضمن تشكيلة الفريق الأول لـ”NBA”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 سبتمبر 2020 02:21 مساءً - منذ 56 دقيقة

اختير نجم لوس أنجلس ليكرز “الملك” ليبرون جيمس واليوناني يانيس أنتيتوكونمبو المتألق في صفوف ميلووكي باكس بالاجماع ضمن تشكيلة الفريق الأول للدوري الأميركي للمحترفين لكرة السلة، بحسب ما أعلنت رابطة الدوري.

وحقق جيمس، الفائز بلقب أفضل لاعب في الدوري 4 مرات، رقماً قياسياً باختياره للمرة الـ 16 ضمن أفضل تشكيلة في الدوري، متخطياً الثلاثي الأسطوري كريم عبد الجبار وكوبي براينت وتيم دنكان مع 15 مرة لكل منهم.

واختير جيمس 13 مرة ضمن الفريق الأول، ومرتين في الفريق الثاني ومرة واحدة مع الفريق الثالث.

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في المقابل، أختير أنتيتوكونمبو المتوج بلقب أفضل لاعب في الدوري خلال الموسم المنصرم، للمرة الرابعة ضمن أفضل تشكيلة في الدوري، بينها مرتان ضمن الفريق الاول.

ونال جيمس وأنتيتوكونمبو بالاجماع كل ترشيحات الفريق الأول لمئة بطاقة اقتراع وحصدا 500 نقطة لكل منهما. علماً أن التصويت يتم من قبل مجموعة من الصحافيين الرياضيين من الولايات المتحدة الأميركية وكندا.

وضم الفريق الأول إلى جانب جيمس وأنتيتوكونمبو، لاعب هيوستن روكتس جيمس هاردن (474 نقطة)، وزميل “الملك” في ليكرز أنطوني ديفيس (455) والسلوفيني لوكا دونيتش من دالاس مافريكس (416).