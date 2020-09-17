ليفربول يحسم صفقة تياغو ألكانتارا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 سبتمبر 2020 02:21 مساءً - منذ ساعة واحدة

تفوق ليفربول على منافسه مانشستر يونايتد ليبرم صفقة بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني مع تياغو ألكانتارا لاعب خط وسط بايرن ميونخ، بحسب ما ذكرت مصادر لشبكة ”ESPN“ التلفزيونية.

ووافق اللاعب البالغ من العمر 29 عاما، والذي كان من المقرر أن ينتهي عقده مع بطل دوري أبطال أوروبا الصيف المقبل، على عقد لمدة 4 سنوات في أنفيلد، حيث سيرتدي القميص رقم 6.

وأخبرت مصادر ”ESPN“ أن صفقة تياغو قد ترتفع إلى 25 مليون جنيه إسترليني، حال فوز ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز أو دوري أبطال أوروبا خلال فترة وجوده في أنفيلد.

وكان كلوب مدرب ليفربول مصمما على إضافة لاعب برشلونة السابق إلى فريقه هذا الصيف، لكن القيود المالية في النادي في أعقاب جائحة فيروس كورونا تركت الإدارة مترددة في إتمام صفقة باهظة الثمن للاعب يبلغ من العمر 29 عاما.

Advertisements

وتم إبلاغ المدير الفني الألماني بأنه سيتعين على لاعب بالفريق الأول الرحيل من أجل التوفير في الأجور، لكن المصادر أخبرت ”ESPN“ أن كلوب حصل الآن على الضوء الأخضر لاتخاذ خطوة نحو تياغو دون الحاجة إلى بيع لاعب في الفريق أولا.

واعتُبر جورجينيو فينالدوم، الذي ينتهي عقده الصيف المقبل، على الأرجح هو من سيرحل، إذ حرص رونالد كومان مدرب برشلونة الجديد على ضم مواطنه إلى كامب نو. لكن المصادر قالت إن مستقبل فينالدوم لن يتأثر بانضمام تياغو.

لامبارد يكشف طبيعة إصابة فيرنر ومدى جاهزيته لمباراة تشيلسي ضد ليفربول

تيمو فيرنر يكشف سبب تفضيل تشيلسي على ليفربول

وواجه ليفربول منافسة من مانشستر يونايتد على تياغو، الذي رفض عرضا جديدا مع بايرن ميونخ بعد انتهاء عقده الحالي في يونيو/حزيران 2021.

وتحدث مانشستر يونايتد لممثلي اللاعب، لكن مطالب تياغو التي تزيد عن 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا حسمت الصفقة لصالح ليفربول.

ووافق بايرن ميونخ الآن على مضض على بيع تياغو قبل الموعد النهائي للانتقال في الخامس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لكن ليفربول فاز بالسباق للحصول على خدماته.