كتب هاني نصر العربي في الخميس 17 سبتمبر 2020 02:20 مساءً - انت الان تقراء خبر أحمد الفيشاوي يشوق جمهوره لأغنيته الجديدة "نمبر 2" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك الفنان أحمد الفيشاوي جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابها الرسمي بإنستجرام.

وظهر الفيشاوي بالصورة مرتدي تيشرت باللون البينك ، وشوق جمهوره لأغنيته الجديدة والتي تحمل اسم " نمبر 2 ".

وعلق علي الصورة وكتب : نمبر 2 في الملعب أنا سانتر يو.

يذكر أن أخر ظهور لـ الفنان أحمد الفيشاوي، تقديمة فيلم "الحارث" الذي عرض منذ شهر على منصة شاهد، وهو ينتمي لـ نوعية الأعمال التشويقية.

وشارك في بطولة فيلم "الحارث" نغبة كبيرة من نجوم الوسط الفني وأبرزهم أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، على الطيب، باسم سمرة، عمرو عبدالجليل، اسما ابو اليزيد.