انتقادات لبسمة وهبة بعد ظهورها بالشورت.. ورد حاد من الإعلامية

رنا صلاح الدين - تعرضت الإعلامية المصرية بسمة وهبة لانتقادات حادة من عدد من متابعيها، وذلك بعد نشرها صورة حديثة لها، ظهرت فيها مرتدية "شورت".

بعض الانتقادات تضمنت تجريح للإعلامية المصرية، وهو ما اعتبرته إهانة لها، مما دفعها للخروج عن صمتها وترد بطريقة حادة في مقطع فيديو نشرته، على حسابها بموقع "انستجرام".

بسمة قالت خلال المقطع: "أي حد هيدخل اي أكاونت ليا وقل أدبه همسح بيه بلاط الأرض، أنا 99% من الفانز بتوعي محترمين"، وسبت أحد المتابعين الذي أهانها في أحد التعليقات.

وأضافت: "أي حد هيغلط فيا هغلط فيه، مش معنى اننا شخصيات عامة إننا نسكت على الإهانة، لأ مش هسكت على الإهانة، وأي حد هيقل أدبه عليا هقل أدبي عليه وهمسح بيه بلاط الأرض انتوا فاهمين ولا لأ".

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وتابعت: "99% من الفانز بتوعي محترمين وبيساندوني وبيدوني قوة وسعادة، هو أنا لازم اتمرمغ في الأرض علشان تعرف إني عيانة وجاية علشان أتعالج، أنا بقابل أي ابتلاء من ربنا بالحمد لله، وبقوى على الابتلاء ده، لو أنا نازلة رايحة أعمل تحليل أو معاد عند الدكتور بلبس على أكمل وجه وكأني رايحة اتفسح".

وكانت الإعلامية المصرية بسمة وهبة قد سافرت مؤخرا في رحلة علاج خارج مصر، ونشرت صورة لها من داخل الطائرة، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام".

بسمة علقت على الصورة، بقولها: "رحله علاجيه خارج البلاد اللهم ارچعني مجبوره الخاطر وييسر لي الخير وتقبل دعاء الأحبه فلا تحرموني من دعاؤكم".