سمية الخشاب تودع الصيف بفيديو وصور في حمام السباحة

رنا صلاح الدين - قررت الفنانة سمية الخشاب، أن تودع الصيف، من خلال مشاركة جمهورها بفيديو وصور، ظهرت من خلالهم في حمام السباحة.

ونشرت سمية الفيديو والصور عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، معلقة قائلة:"وداعًا الصيف".

سمية الخشاب

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على جانب آخر اعتذرت سمية الخشاب عن مشاركة الفنان المصري أحمد آدم بطولة فيلمه الجديد "صابر وراضي" خوفاً من اصابتها بفيروس كورونا، لتحل النجمة اللبنانية رزان مغربي بديلة لها.

وتغيبت عن المشاركة في دراما رمضان 2020، وظهرت كضيفة ضمن حلقات برنامج "خلي بالك من فيفي"، وهو من نوعية المقالب التي قدمته الفنانة فيفي عبده عبر شاشة إم بي سي مصر.

يُذكر أن آخر أعمال سمية الخشاب كان كليب أغنية "عربيّة أنا" كلمات محمد حسن وهشام صادق وتوزيع محمود الشاعري، وألحان سمية، وقد مّ تصوير الكليب تحت إدارة المخرجة اللبنانية رندلى قديح، وهو ‏التعاون ‏الثانى بينهما بعد كليب "يا مسكين".