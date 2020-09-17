فن ومشاهير

بالصور.. نادين نسيب نجيم تخفي جروح وجهها بهذه الطريقة

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رنا صلاح الدين - شاركت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم جمهورها بمجموعة صور حديثة لها، والتي جمعتها بابنها "جوفاني".

الفنانة اللبنانية ظهرت في الصور، التي نشرتها على خاصية "ستوري" بموقع "انستجرام"، بدون أن تظهر أي آثار للجروح بوجهها، حيث كانت قد أصيبت في حادث انفجار مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت.

ef9f6cc116.jpgنادين نسيب نجيم

نادين كشفت أنها استطاعت إخفاء كل آثار الجروح، وذلك عن طريق استخدامها لتقنية الفيلتر بالهاتف، حيث كتبت تعليقا على الصور: "أحب هذا الفيلتر.. فيلتر غنى غندور هذا ضرورة. أكاد لا أرى جروحي".

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7ad1ff0724.jpgنادين نسيب نجيم

وكانت الفنانة نادين نسيب نجيم، قد تعرضت لإصابة في وجهها جراء أحداث تفجيرات مرفأ بيروت، وخضعت بسببها لجراحة امتدت إلى ٦ساعات، وبعدها اكتشف الأطباء إصابتها بكسر في الأنف لتخضع لعملية أخرى.

ونشرت نادين من قبل صورة لها في المستشفى، ظهرت فيها بوجه غطته الكدمات، مع إصابة واضحة في الأنف، وكانت محتضنة طفليها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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