بالصور.. نادين نسيب نجيم تخفي جروح وجهها بهذه الطريقة

رنا صلاح الدين - شاركت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم جمهورها بمجموعة صور حديثة لها، والتي جمعتها بابنها "جوفاني".

الفنانة اللبنانية ظهرت في الصور، التي نشرتها على خاصية "ستوري" بموقع "انستجرام"، بدون أن تظهر أي آثار للجروح بوجهها، حيث كانت قد أصيبت في حادث انفجار مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت.

نادين نسيب نجيم

نادين كشفت أنها استطاعت إخفاء كل آثار الجروح، وذلك عن طريق استخدامها لتقنية الفيلتر بالهاتف، حيث كتبت تعليقا على الصور: "أحب هذا الفيلتر.. فيلتر غنى غندور هذا ضرورة. أكاد لا أرى جروحي".

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نادين نسيب نجيم

وكانت الفنانة نادين نسيب نجيم، قد تعرضت لإصابة في وجهها جراء أحداث تفجيرات مرفأ بيروت، وخضعت بسببها لجراحة امتدت إلى ٦ساعات، وبعدها اكتشف الأطباء إصابتها بكسر في الأنف لتخضع لعملية أخرى.

ونشرت نادين من قبل صورة لها في المستشفى، ظهرت فيها بوجه غطته الكدمات، مع إصابة واضحة في الأنف، وكانت محتضنة طفليها.