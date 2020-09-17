بالصور والفيديو.. ميس حمدان تتعاقد مع نصر محروس على أغنية خليجية جديدة

رنا صلاح الدين - تعاقدت الفنانة الأردنية ميس حمدان مع المنتج نصر محروس على تقديم أغنية خليجية جديدة تحمل اسم "اصحى صحصح يا غبي".

الفنانة الأردنية نشرت مجموعة صور ومقطع فيديو أثناء تعاقدهما سويا، وذلك على حسابها الخاص على موقع "انستجرام".

ميس علقت بقولها: "سعيدة جدا جدا بالتعاون مع المنتج الكبير صانع النجوم أستاذ / نصر محروس في الأغنيه الخليجية ( صح صح ) و ان شاء الله تكون فاتحه خير علينا و تعاون مثمر و ربنا يكتبلنا النجاح".

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وأضافت: "إن شاء الله الأغنية سيتم طرحها بعد أيام ويا رب تعجب كل المتابعين في الخليج والمغرب العربي والوطن العربي أجمع".

وأغنية "اصحى صحصح يا غبى" من كلمات أسامة السليمي، وألحان محمد البدر، وتوزيع أحمد العسال.