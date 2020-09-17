رنا صلاح الدين - تستعد النجمة أنغام، لإحياء حفلًا غنائيًا لايف بعد فترة غياب، على مسرح المنارة بالقاهرة الجديد، وهو الحفل الأول لها لايف بعد انتشار فيروس كورونا "كوفيد19".
وكشفت أنغام عن صورة البوستر الدعائي كنوع من الترويج للحفل، لكن جون أن تكشف عن موعد إقامته، وعلقت عبر حسابها الشخصي على "تويتر":"بعد غياب.. الحفل الأول لأنغام على مسرح المنارة - القاهرة الجديدة.. قريبًا".
ومن المتوقع أن تشدو انغام في الحفل باقة كبيرة من أغانيها القديمة والحديثة خاصة الرومانسية التي يعشقها الجمهور بصوتها، إضافة إلى غنائها أغنيتها الجديدة "بحبك وبرتاحاك".
على صعيد آخر ترددت الأقاويل خلال الأيام الماضية حول زواج أنغام من الموسيقار هاني فرحات قائد فرقتها الموسيقية، خاصة بعد انفصالها عن الموزع أحمد إبراهيم.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور تجمع أنغام بالموسيقار هاني فرحات، كي يأكدوا ارتباطها ووجود علاقة عاطفية بينهما.
وخرجت أنغام عن صمتها لتنفي تلك الأخبار المتداولة، وتؤكد أنها شائعة ليس لها أي أساس من الصحة، مطالبة المواقع بعدم نشر أخبار تخص حياتها الشخصية قبل التأكد من مكتبها الإعلامي.
وكتبت أنغام تغريدة عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر":" الأخبار المتداوله عني غير صحيحه رجاء للمواقع (المحترمه)عدم نشر اخبار عني وعن حياتي قبل مراجعة مكتبي الإعلامي للتأكد من صحة الخبر".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد ضجة زواجها الخامس.. أنغام تعود من جديد وتغني على مسرح المنارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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