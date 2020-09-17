"تهرب من دفع المستحقات".. مخرج "أبو العروسة" يخرج عن صمته ويقاضي المنتج

رنا صلاح الدين - تحدث المخرح كمال منصور، مخرج مسلسل "أبو العروسة" بطولة الفنان سيد رجب وسوسن بدر وآخرون، عن أزمته مع المنتج إبراهيم حمودة، مؤكدًا قرر اللجوء للطرق القانونية بسبب عدم حصوله على باقي مستحقاته المالية عن العمل.

وكتب منصور عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"توضيح للأصدقاء والعاملين بالميديا والسادة المشاهدين جزاء نجاح مسلسل أبو العروسة هو جزاء سمنار".

وأضاف:"اعتز بأبو العروسة وهو قريب لقلبي لدرجة توقيعي على الجزء الثاني فورا بدون أي مفاوضات أو محاولة استغلال نجاح الجزء الأول في الاتفاقات المادية وأبديت مرونة وتساهل وتعاون يشهد به الجميع وحتى بعد أن تأخرت الدفعات مرة واثنين وعشرة لم أرغب في الشوشرة على نجاح المسلسل وفضلت أن تظل ذكرى العمل طيبة لدى الجمهور وألا ترتبط أسماء صناعه بأى مشاكل".

وتابع:"كنت أصدق كل الحيل والأكاذيب والوعود من إبراهيم حمودة منتج المسلسل ولم أشك لحظة في كلامه لأنه ليس من الطبيعي بعد كل هذا النجاح وكل هذا التعاون أن يكون هذا جزائي وخاصة مع تأكيده بسوء أحواله المادية وأنه لم يتقاض أية أموال من قناة dmc وصدقته وقلت إنه بالتأكيد يمر بأزمات مادية كحال معظم العاملين بالصناعة في الفترة الأخيرة والتي هي ظروف قهرية نقدرها جميعا كصناع وأثرت بيني وبين نفسي الصمت وعدم إثارة المشاكل".

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واختتم حديثه قائلًا:"لكن عندما نما إلي علمي وتأكدت من أنه بالفعل يقوم بتصوير مسلسل جديد ويحضر لفيلم سينمائي آخر واجهته بذلك وهنا بدأ التهرب مني وعدم الرد فلم أجد حلاً إلا المطالبة بحقي وهو من اضطرني إلى اللجوء إلى الطرق القانونية وشكوته وهو ما لا كنت أود فعله خصوصا مع عمل ناجح مثل أبو العروسة استمتعت بتنفيذه وبردود أفعاله بعد عرضه".

كمال منصور

مسلسل "أبو العروسة" من تأليف هاني كمال وإخراج كمال منصور، وشارك في بطولته كل من سيد رجب وسوسن بدر ونرمين الفقي ومدحت صالح وميدو عادل ورانيا فريد شوقي وولاء الشريف ومحمود حجازي وأحمد صيام وكارولين عزمي وصفاء الطوخي.