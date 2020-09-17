بالصور.. أبطال فيلم "زنزانة7" بحتفلون بالعرض الأول له

رنا صلاح الدين - احتفل أبطال فيلم "زنزانة7" بالعرض الاول له في دور العرض، وذلك مساء أمس الأربعاء 16 سبتمبر.

وحضر من الأبطال كل من أحمد زاهر، ونضال الشافعي، ومنة فضالي، ومدحت تيخا، وغيرهم، وقد التقطوا الكثير من الصور سويا ومع الجمهور.

منة فضالي شاركت متابعيها بمجموعة صور من العرض، على حسابها الخاص بموقع "انستجرام"، وعلقت قائلة: "الحمدلله الف حمد وشكر ليك يا رب زنزانه ٧ مبروك علينا جميعا و مبروك لكل نجوم الفيلم أصدقائي و زملائي مجهود وتعب يا رب تحصدوا".

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وأضافت: "تأليف حسام موسى اخراج المجتهد ابرام نشأت سعيده جدا لاني كنت وسط البوكيه الجميل ده والف مبروك للجميع".

وفيلم “زنزانة 7” من بطولة أحمد زاهر، ونضال الشافعي، وعبير صبري، ومنة فضالي، ومايا نصري، وإيهاب فهمي، وأحمد التهامي، ومدحت تيخا، وهو من تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت.