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شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الشاعر العراقي عادل محسن والان مع التفاصيل
الخميس 17 سبتمبر 2020
الشاعرالعراقى عادل محسن
توفي الشاعرالعراقى عادل محسن، اليوم الخميس، عن عمر ناهز 60 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية العراقية.
ونعت الأوساط الفنية الشعر عادل محسن على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداولوا صوره وقصائده، وحاولوا تقديم واجب العزاء لعائلته بتعابير صادقة نظرا للإلتزام بالتباعد الإجتماعي والحجر المنزلي نتيجة تفشي فيروس كورونا.
ويشار الى أن الشاعر الراحل عانى من مرض القلب، وأجرى عدة عمليات جراحية دقيقة قبل وفاته. وظهر الشاعر عادل محسن، قبل أسبوعين، وهو يتلقى العلاج في أحد مستشفيات العاصمة بغداد.
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