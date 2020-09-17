شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد عبلة كامل.. حلمت بالأوسكار وتسابق عليها المخرجون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتزامن اليوم مع عيد ميلاد الفنانة عبلة كامل التى تعد مدرسة خاصة فى عالم التمثيل، مثلما يظهر فى تعليقات زملائها من النجوم عنها فى أى مناسبة، للحديث عن نجمة فضلت دوماً عدم الظهور أمام الكاميرات إلا لتصوير مشاهدها فقط، وهو ما يجعلنا فى عيد ميلادها نسلط الضوء عليها من خلال مقابلة تليفزيونية نادرة أجرتها معها الإعلامية سلمى الشماع فى وقت سابق، وتطرقت فيها إلى أحلامها التى عكست قدوم نجمة كبيرة فى عالم التمثيل.

فخلال فيلم "البنات والمجهول" للمخرج هشام أبو النصر والذى عرض فى عام 1986، من تأليف إقبال بركة، تحدثت الفنانة عبلة كامل عن أمنيتها فى الوصول بعيداً فى عالم التمثيل، وحين سألت عن حلمها جاوبت على الفور "أوسكار".



عبلة كامل

وهو ما أثار دهشة المتواجدين جميعاً، مثلما ظهر على وجه سلمى الشماع نفسها، وذلك بعدما استرجعت كواليس بدايتها الفنية وعملها مع المخرج يوسف شاهين فى "اهلا بونابرت" حين أكدت آنذاك أنها انضمت للفيلم بناء على ترشيح من يوسف شاهين نفسه بعدما رآها فى عمل مونو دراما على خشبة مسرح الطليعة، وآنذاك ضمها على الفور لفيلمه الجديد.

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عبلة كامل

الفنانة عبلة كامل التى تعد من أهم نجمات جيلها، لم تتحسس مشوارها الفنى بعمل كل عام أو مشاركة قصيرة على الهامش ما بين فترة لأخرى، وإنما يبدو أن موهبتها دفعت المخرجين على التسابق على ضمها إلى أعمالهم، ويكفى الاستشهاد بما ذكرته خلال تلك المقابلة حين أكدت أنها في عام واحد انضمت إلى 5 أعمال دفعة واحدة منهم فيلم "الطوفان".

كما كشفت الفنانة عبلة كامل عن رأيها في الفن خلال تلك المقابلة التي لم تصل إلى 3 دقائق بقولها : "الفن مهم للأمم"، لتؤكد منذ البداية أنها قدمت لعالم التمثيل بهدف ترك بصمة تؤثر في المتلقي، كما ردت على سؤال بدايتها الفنية وكيف انضمت لعالم التمثيل بإجابة لخصت طريقة تفكيرها، حين قالت : "من وانا في الجامعة وانا بطلع الأولي في كل الأعمال الفنية اللى قدمتها خلال المسابقات اللى دخلناها".