شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأسباب غير المعلنة عن إيقاف برنامج كيم كاردشيان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأت كيم كاردشيان متابعيها وجمهور برنامجها الشهير هى وعائلتها الذى يعد أشهر برامج تليفزيون الواقع على مستوى العالم، حينما أعلنت عبر بيان على حسابها من خلال موقع تويتر أن البرنامج الذى يعرض منذ وقت طويل اقترب من نهايته.

وقالت عبر موقعها على تويتر "بقلوب مثقلة، اتخذنا كعائلة القرار الصعب لنقول وداعاً لـ"كيب أب ويز ذا كارداشيانز"، مؤكدة أن الموسم رقم 20 هو الأخير لهم بعد 14 عاماً من العرض صنعوا فيها امبراطوريتهم كعائلة بعدما كان حجر الأساس فى شهرتهم.

كما أعربت كيم عن شكرها للآلاف من الأفراد والشركات المشاركين فى البرنامج ، وأضافت "أنا ممتنة للغاية لكل من شاهدني ودعم عائلتي خلال السنوات الـ 14 الرائعة الماضية"، ثم تابعت "هذا البرنامج جعل منا ما نحن عليه الآن وأنا سأظلّ مدينة للأبد لكلّ من دعم دوراً في رسم حياتنا المهنية وتغيير حياتنا للأبد".

لكن لماذا تخلت كيم وعائلتها عن البرنامج السبب الأول في شهرتهم وأموالهم بهذه السهولة؟ أشار عدد من التقارير إلى أن هناك عدد من الأسباب غير المعلنة وراء إنهاء برنامج عائلة كاردشيان وهو برنامج تليفزيون الواقع الأشهر وهى..

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1- أصبح لدى كيم العديد من الأعمال التى تعيد مكاسب بالملايين غير البرنامج مثل خط إنتاج الملابس الداخلية للنساء والخطوط المكياج والعناية بالبشرة والروائح.

2- هناك احتمالية أن تكون كيم سيدة أمريكا الأولى بعدما أعلن كانى ويست الترشح لرئاسة أمريكا، وهنا لا يجب أن تكون حياة السيدة الأولى وعائلتها مشاع من خلال برنامج تليفزيون واقع.

3- حصلت كايلي جينير علي لقب لأصغر ملياردير عصامى، وذلك من خلال خط التجميل الذى تنتجه، فبالتالى ليس لديها وقت لغير لذلك.

4- أما كيندال فهي من أشهر عارضات الأزياء فى أمريكا الفترة الحالية وبالتالى لا تتواجد فى مكان واحدة طوال الوقت فعملها يحتاج للسفر كثيرا.

5- العائلة بأكمالها أصبح لديها العديد من المشاريع التي تكفيها بعيدا عن البرامج، خاصة أن عائلة كاردشيان الكبيرة أصبحت مكونة من عائلات صغيرة بعد زواج نساء كاردشيان وإنجاب الأطفال وأصبح كل منهم بعيدا عن الآخر بسبب جدول العمل المتزاحم.