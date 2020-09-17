عرض الفيلم السعودي الأمريكي "المحارب العربي" حصريًا على "Shahid VIP"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
من إخراج أيمن خوجة وبطولة الممثل البريطاني- المصري أمير المصري، تعرض منصة "شاهد VIP" حصريًا الفيلم السعودي الأمريكي "المحارب العربي" الخميس 17 سبتمبر.
تدور أحداث الفيلم حول الشاب السعودي أنمار، الذي يدرس في الولايات المتحدة ويمتلك موهبة رياضية فذّة تمكنه من أن يصبح لاعب كرة قدم بمواصفات عالمية.
يواجه أنمار مصاعب ومطبّات تعترض تحقيق طموحه، أبرزها معارضة والده والتهديد بإعادته إلى بلده ومنعه من إتمام تعليمه في الولايات المتحدة، إضافةً إلى ما يتعرّض له من مضايقات عرقية من بعض أعضاء فريقه.
هل سينجح أنمار في تحقيق حلمه رغم الصعوبات التي تعترض طريقه؟، يشارك في بطولة الفيلم كل من: باتريك فابيان، وكونور ديل ريو وأيمن سمّان، وآخرين.
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