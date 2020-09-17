محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: نشرت الفنانة لقاء الخميسي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة "سيلفي" التقطها زوجها حارس المرمى محمد عبدالمنصف. وعلقت "لقاء": "باي باي فصل الصيف"، فيما حازت الصورة على إعجاب جمهورها ومتابعيها. Advertisements يذكر أن لقاء الخميسي، ظهرت كضيفة شرف ضمن أحداث المسلسل الكوميدي "سكر زيادة"، والذي عرض في رمضان الماضي. مسلسل "سكر زيادة" بطولة نادية الجندي، نبيلة عبيد، هالة فاخر، سميحة أيوب، وعدد كبير من ضيوف الشرف.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لقاء الخميسي بصحبة زوجها على شاطئ البحر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.