خاص-مصطفى قمر : قدمت ألبوم "لمن يهمه الأمر 2” بحثا عن المتعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

الشغف بتقديم تجربة موسيقية مختلفة، أعاد الفنان مصطفى قمر لحلم يراوده منذ أيام دراسته الجامعية، ليسبح عكس التيار السائد بالساحة الغنائية فغامر بطرح ألبومه "لمن يهمه الأمر2" الأسبوع الماضي عبر موقع يوتيوب والمنصات الالكترونية.

الفنان مصطفى قمر في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، تحدث عن التجربة، وقال :" بدأت التفكير في فكرة الألبوم منذ أكثر من ثلاث سنوات، وكان الدافع هو العودة للمتعة مع الموسيقى والأغاني بمنظور بعيد كل البعد عن حسابات سوق الغناء، وأردت أنا وزملائي الاستمتاع بأفكار مختلفة تحمل نقاء البدايات ".

وأضاف،:"كان لدينا دائما الشعور بأننا سنعود لهذه الفترة الزمنية التي شاركنا فيها زملائنا في الجامعة بالإسكندرية"

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مصطفى قمر يقدم بألبومه أغنية "حنونة" تجمعه بالفنان الليبي ناصر المزداوي، وهي من كلمات الشاعر الراحل سامح العجمي، وألحان أشرف السرخوجلي وتوزيع مصطفى قمر.

ويغني مصطفى أيضا بمشاركة شقيقه ياسر أغنية بعنوان "مسافر"، وهي من بين 7 أغاني، تم اختيارهم لضمهم بالألبوم، "هاغنيلك"، "حنونة"، "دقي عودك" وعجوز في المدينة"، "مسافر"، و"سَوْسَنَة"، و"حُبِّك علي جبيني".

وتولى مصطفى التوزيع الموسيقي للألبوم وشارك في وضع ألحانه مع الملحن أشرف السرخوجلي، بينما كتب كلماته سامح العجمي، ورضا زايد.