بالصور.. أبطال "زنزانة 7" مع الجمهور في السينما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حرص أبطال وصناع فيلم "زنزانة 7"، على الترويج لفيلمهم بأحد دور العرض.

ونشرت الفنانة منة فضالي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، مجموعة صور بأحد دور العرض السينمائي بمدينة 6 أكتوبر، بصحبة صناع العمل، كما حرص الجمهور على التقاط صور "سيلفي" مع أبطال الفيلم.

وعلقت "منة": "الحمد لله، ألف حمد وشكر ليك يارب، زنزانة 7، مبروك علينا جميعا، ومبروك لكل نجوم الفيلم أصدقائي وزملائي على المجهود والتعب، سعيدة جدا إني كنت وسط البوكيه الجميل ده".

فيلم "زنزانة 7" بطولة أحمد زاهر، نضال الشافعي، منة فضالي، مدحت تيخا، إيهاب فهمي، عبير صبري، مايا نصري، أحمد التهامي، ومن تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت.