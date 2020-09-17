هل سيتم سجن محمد رمضان لمدة عام؟ هذا ما صدر عن المحكمة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 سبتمبر 2020 12:21 مساءً - منذ 39 دقيقة

قررت محكمة جنح مستأنف الدقي، في القاهرة، حجز الاستئناف المقدم من الفنان محمد رمضان على حكم حبسه سنة وتغريمه 20 ألف جنيه، في اتهامه بسب وقذف الطيار أشرف أبو اليسر، للحكم في جلسة 30 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وقضت محكمة مصرية بحبس الممثل محمد رمضان لمدة سنة، وكفالة 10 آلاف جنيه مصري (625 دولارا)، وغرامة 20 ألف جنيه بتهمة سب وقذف الطيار الموقوف أشرف سعد محمد أبو اليسر.

وأثار ظهور رمضان في فيديو بقمرة قيادة طائرة مصرية جدلا طويلا قبل أشهر، بلغ قاعات المحاكم حتى أصدرت محكمة جنح الدقي حكمها الذي نقلته وسائل إعلام في وقت مبكر، الجمعة.

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ورفع محامي الطيار الموقوف دعوى بحق محمد رمضان، لنشره فيديوهات على شبكة الإنترنت بطريقة قال “المجني عليه” إنها تؤدى إلى توجيه الجمهور والرأي العام إلى المساس والإساءة بسمعته وشرفه، وإن رمضان ادعى عليه بمطالبته بمبلغ 9 ملايين جنيه ونصف المليون، والاستهزاء به أثناء تصويره أحد أعماله داخل مستشفى، بحسب وسائل إعلام مصرية.

وذكرت الدعوى، أن الفنان محمد رمضان استغل صورة موكله في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له سماها “مش بتفتش في المطار”، مستغلًا صورة الطيار أشرف أبو اليسر في مشهد استعراضي بقمرة الطائرة، مما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية له.

كان مجدي حلمي محامي الطيار أشرف أبو اليسر، تقدم بدعوى يتهم فيها الفنان محمد رمضان بسبه وقذفه، بعدما أعلن في إحدى الفضائيات أنه عرض على الطيار مبلغ مالي كترضية بعد وقفه عن العمل.