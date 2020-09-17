- 1/3
- 2/3
- 3/3
محمد رمضان
قررت محكمة جنح مستأنف الدقي، في القاهرة، حجز الاستئناف المقدم من الفنان محمد رمضان على حكم حبسه سنة وتغريمه 20 ألف جنيه، في اتهامه بسب وقذف الطيار أشرف أبو اليسر، للحكم في جلسة 30 سبتمبر/ أيلول الجاري.
وقضت محكمة مصرية بحبس الممثل محمد رمضان لمدة سنة، وكفالة 10 آلاف جنيه مصري (625 دولارا)، وغرامة 20 ألف جنيه بتهمة سب وقذف الطيار الموقوف أشرف سعد محمد أبو اليسر.
وأثار ظهور رمضان في فيديو بقمرة قيادة طائرة مصرية جدلا طويلا قبل أشهر، بلغ قاعات المحاكم حتى أصدرت محكمة جنح الدقي حكمها الذي نقلته وسائل إعلام في وقت مبكر، الجمعة.
ورفع محامي الطيار الموقوف دعوى بحق محمد رمضان، لنشره فيديوهات على شبكة الإنترنت بطريقة قال “المجني عليه” إنها تؤدى إلى توجيه الجمهور والرأي العام إلى المساس والإساءة بسمعته وشرفه، وإن رمضان ادعى عليه بمطالبته بمبلغ 9 ملايين جنيه ونصف المليون، والاستهزاء به أثناء تصويره أحد أعماله داخل مستشفى، بحسب وسائل إعلام مصرية.
وذكرت الدعوى، أن الفنان محمد رمضان استغل صورة موكله في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له سماها “مش بتفتش في المطار”، مستغلًا صورة الطيار أشرف أبو اليسر في مشهد استعراضي بقمرة الطائرة، مما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية له.
كان مجدي حلمي محامي الطيار أشرف أبو اليسر، تقدم بدعوى يتهم فيها الفنان محمد رمضان بسبه وقذفه، بعدما أعلن في إحدى الفضائيات أنه عرض على الطيار مبلغ مالي كترضية بعد وقفه عن العمل.
محمد رمضان والطيار
كانت هذه تفاصيل خبر هل سيتم سجن محمد رمضان لمدة عام؟ هذا ما صدر عن المحكمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.