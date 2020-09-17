تراند اليوم : ملكة جمال – اول ظهور لبنت الفنان حجاج عبد العظيم

تداولت عدة حسابات نشطة معنية بأخبار النجوم والفنانين علي السوشيال ميديا، صور لإبنة الفنان المصري حجاج عبد العظيم، خلال حضورها مع والدها حفل زفاف ابنة الفنان أحمد صيام. واستطاعت “دينا حجاج عبد العظيم” أن تخطف الأنظار بظهورها الأول كما أثنى النشطاء علي جمالها ونعومة ملامحها.

يُشار إلي أن الفنان حجاج عبد العظيم متزوج وله إبنين هما “دينا” التى تعمل فى مجال العمل الإذاعى، حيث أنها تقدم وتعد أكثر من برنامج على عدة إذاعات مختلفة. و “خالد حجاج” وهو ممثل صاعد، حيث بدأ مشواره الفني عام 2009، وشارك في عدد من الأعمال الفنية منها: مسلسل “عصابة بابا وماما”، ومسلسل “خطوط حمراء”، ومسلسل “الشك”. وعدد آخر من الأعمال.