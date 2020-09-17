لقاء الخميسي تودع الصيف بصورة على شاطئ البحر مع زوجها.. شاهد

رنا صلاح الدين - شاركت الفنانة المصرية لقاء الخميسي جمهورها بصورة جمعتها بزوجها حارس المرمى محمد عبدالمنصف.
الفنانة المصرية ظهرت مع زوجها في الصورة، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، وهما على شاطء البحر، وودعت الصيف بقولها: "باي باي يا صيف".
وكانت لفنانة المصرية لقاء الخميسي قد شاركت جمهورها مؤخرا بأول صورة تجمعها بابنها "أدهم"، بعدما أصبح شابا.
الفنانة المصرية أرفقت الصورة، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، بتعليق قالت فيه: "صديقي".
يذكر أن الفنانة المصرية لقاء الخميسي تعيش حياة زوجية مستقرة مع حارس المرمى محمد عبدالمنصف منذ سنوات، وأنجبت منه ولدين هما "آسر، وأدهم".
وقد ذكرت لقاء في حوار سابق لها أن زوجها يغار عليها جدا، ويرفض أن تقدم أي مشاهد جريئة، وقد رفضت المشاركة في أحد الأفلام الهامة بسبب غيرته عليها.
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