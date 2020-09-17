فيديو| سيرين عبد النور تفاجئ جمهورها بجلسة تصوير خطيرة

رنا صلاح الدين - شاركت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، جمهورها بجلسة تصوير جديدة اتسمت بالشجاعة والجرأة.

وظهرت سيرين في الفيديو التي شوقت فيه متابعيها للفوتوسيشن وهي تقف على سور عالي مطل على البحر حافية القدمين، مرتدية فستانًا أنيقًا أسود اللون بدون أكمام، مع تسريحة شعر بسيطة جعلها تبجو أكثر رقة وجمالًا.

وعلقت سيرين على الفيديو التي نشرته عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر":"الشجاعة هي ان تكون نفسك كل يوم في عالم يحاول اجبارك على أن تكــون شخصاً آخر".

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على جانب آخر يعرض للفنانة سيرين عبد النور، مسلسل "دانتيل"، عبر منصة شاهد.

يشارك في بطولة مسلسل "دانتيل" كل من سارة أبي كنعان، محمود نصر، نيكولا دانيال، نهلة داوود، زينة مكي، وهو سيناريو وحوار سماء عبدالخالق وإنجي القاسم، وإخراج المثنى صبح.