ميدو عادل: "يارب ارحم كل حد بيحب المهنة دي وعاش طول الوقت بيعافر"

رنا صلاح الدين - أكد الفنان ميدو عادل أن الفنانين نوعين، منهم من يحب المهنة بشغف وآخرون يتخذوها كنوع من التسلية.

وكتب ميدو عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"الفنانين نوعين، نوع بيتسلى وعايش حياته قوي، ونوع شقيان وشايل الهم قوي".

وأضاف قائلًا:"ولكل نوع قصص وحكايات وتفاصيل بس للأسف النوع الشقيان دايما هو اللي بيروح عند ربنا بسرعة وبسرعة قوي".

واختتم حديثه:"يارب ارحم كل حد بيبحب المهنة دي واداها كتير من روحة ومن قلبه وعاش طول الوقت بيعافر بس".

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ميدو عادل

على جانب آخر يعرض للفنان ميدو عادل حكاية "أمر شخصي"، ضمن قصص مسلسل "إلا أنا"، الذي تفاعل معه الجمهور بشكل كبير على السوشيال ميديا، من بطولة الفنانة شيري عادل، والتي تعرض عبر فضائية Dmc.

حكاية "أمر شخصي" بطولة الفنانة شيري عادل، وإيهاب فهمي وميدو عادل ونهال عنبر وجمال عبد الناصر، وهي من تأليف عمر عبد الحميد، وإخراج محمود كامل.

يذكر أن ميدو عادل شارك في السباق الرمضاني الماضي بـ3 مسلسلات دفعة واحدة وهم مسلسل "ليالينا 80" بطولة الفنانة غادة عادل وإياد نصار وخالد الصاوي، ومسلسل "حب عمري"، في أولى بطولات الفنان هيثم شاكر الدرامية، ومسلسل "جمع سالم"، بطولة النجمة زينة.