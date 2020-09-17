علي ربيع يكشف تغيير اسم أحدث أفلامه "الخطة العامية"

رنا صلاح الدين - كشف الفنان المصري علي ربيع عن تغيير اسم أحدث أفلامه "الخطة العامية، وذلك قبل طرحه بفترة قصيرة.

ربيع كتب، على حسابه الخاص على موقع "انستجرام": "صباح الفل علي الجمهور العظيم حبايب قلبي أهلي وناسي هيتم تغير اسم الفيلم الخطة العامية".

وأضاف: "وإن شاء الله الاسم الجديد هينزل علي البوستر الرسمي للفيلم انتظرونا قريبا بجميع سينمات مصر والوطن العربي #علي_ربيع أنا بوضح بس".

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وكان الفنان محمد عبدالرحمن قد نشر مؤخرا البوستر الرسمي للفيلم الجديد "الخطة العامية"، والذي يشارك في بطولته مع علي ربيع وغادة عادل، لكنه عاد وحذفه بعد قرار تغيير اسم الفيلم".

محمد عبدالرحمن علق على البوستر، الذي نشره على حسابه الخاص على موقع "انستجرام"، بقوله: "بسم الله.. توكلنا على الله.. البوستر الرسمي لفيلم #الخطة_العامية".

وأضاف: "اجتهدنا كلنا عشان نعملكم حاجة تليق بيكم.. إن شاء الله الفيلم يعجبكم.. انتظروا الإعلان التشويقي الأول قريباً إنتاج : Al Ramzy production - Oscar production تأليف؛: أحمد عبد الوهاب - كريم سامي إخراج : معتز التوني".

والفيلم من بطولة على ربيع، وغادة عادل، وعمرو عبد والجليل، ومحمد عبدالرحمن، وهو من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم كنز، وإخراج معتز التوني.