بعد إعلان فسخ تعاقده.. محمد عز لـ بهاء سلطان: "لازم تعوضنا"

رنا صلاح الدين - وجه الفنان محمد عز، رسالة إلى النجم بهاء سلطان بعدما أعلن فسخ تعاقده مع شركة "فري ميوزيك" للمنتج نصر محروس.

وكتب عز عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"بهاء يا سلطان أنت لازم تعوضنا، عاوزين كل يوم أغنية".

محمد عز

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وكان قد نشر بهاء، عبر حسابه الخاص على موقع "الفيسبوك"، صورة لآية قرآنية: "إن ينصركم الله فلا غالب لكم"ظن معلقًا:"الحمد لله تم فسخ عقدي مع شركة فري ميوزيك (نصر محروس).

كما خرج بهاء سلطان، ليرد على تكذيب المنتج نصر محروس الذي قال أن حديث الأول هو عكس الحكم القضائي، وذلك من خلال نشر صورة له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، معلقًا:"اولا انتوا واحشني جدا ومبسوط من رد فعلكم وقد ايه بعدي عنكم و الانتظار كان صعب بالنسبالي وأثر معايا نفسيا خلال الفتره الي فاتت".

وأضاف:"بس الحمدلله القضية اخذت شكل من الناحيه القانونيه افضل وقريبا هطلع اوضح ما ترتب علي الجلسة الاخيره من القضية والتي كانت امس 9/15 ".