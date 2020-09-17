قبل عرضه.. اتفرج على البرومو الدعائي لمسلسل هيفاء وهبي "أسود فاتح"

رنا صلاح الدين - كشفت الشركة المنتجة عن البرومو الدعائي لمسلسل "أسود فاتح"، بطولة النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، والمقرر عرضه قريبًا عبر منصة "شاهد".

وتقوم هيفاء بدور "رانيا خطاب" وهي امرأة من أكبر عائلات أصحاب الشركات والمصانع وتصدير المواد الغذائية، وعندما ينحدر بها الحال تلجأ إلى "زاهر صدقي" ناصر سيف، صاحب أكبر قناة فضائية من أجل عمل شركة مشتركة بينهما.

المسلسل كان من المقرر عرضه في شهر رمضان الماضي، لكنه تم تأجيله نظرا لظروف انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

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"أسود فاتح" بطولة هيفاء وهبى، وروجينا، وأحمد فهمي، ومعتصم النهار، وصبري فواز، وعمر السعيد، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل.

على جانب آخر تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الأيام الماضية فيديو للفنانة هيفاء وهبي، أثارت به حالة من الجدل.

وظهرت هيفاء في مقطع الفيديو وهي داخل الاستديو تقوم بتسجيل أغنيتها الجديدة، التي تعمدت على إخفاء صوتها كي لا تكشف تفاصيل عنها حتى تكون مفاجئة لجمهورها، ولكن كان المفاجئ في الفيديو المنتشر ظهورها حافية القدمين وكأنها على طبيعتها مثلما قال متابعيها.