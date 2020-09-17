شريف مدكور يحتفل بعيد ميلاده ويكشف عن عمره.. شاهد

رنا صلاح الدين - احتفل الإعلامي المصري شريف مدكور بعيد ميلاده، والذي وافق يوم 17 سبتمبر.

مدكور شارك جمهوره بصورة من الحفل، على حسابه الخاص على موقع "الفيس بوك"، حيث ظهر وهو يحمل تورتة مطبوع عليها صورته .

الإعلامي المصري لم يخجل من الكشف عن عمره الحقيق، حيث كتب: "عيد ميلادي الـ48".

شريف مدكور

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يذكر أن الإعلامي المصري شريف مدكور كان قد أصيب بورم سرطاني في القولون، وخضع لعملية جراحية لإزالته، وذلك داخل مستشفى دار الشفاء.

الإعلامي المصري كشف لجمهوره أنه بدأ العلاج الكيماوي، وذلك بعد خضوعه للعملية، شارك جمهوره معاناته، حيث نشر صورة له، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، ظهر فيها وهو يتلقى العلاج الكيماوي.

وكشف شريف مدكور في شهر نوفمبر الماضي عن إصابته بفيروس في الدم نتيجة مخالفته لتعليمات الأطباء.

شريف قال إنه اصيب بفيروس في الدم بسبب قلة مناعته نتيجة تلقيه العلاج الكيماوي لمحاربة مرض السرطان، لافتاً إلى أنه لم يلتزم بتعليمات الأطباء الخاصة بمنع انتقال أي عدوى له، ومنها عدم السلام على أي شخص أو تقبيل أحد، وغيرها من التدابير، وكان يمارس حياته بشكل طبيعي.