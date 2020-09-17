فيديو| بفستان قصير.. ميرهان حسين في وصلة رقص على أنغام "ايه الأساتوك دا"

رنا صلاح الدين - تحرص الفنانة ميرهان حسين، دائمًا على أن تتواصل مع جمهورها عبر صفحاتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي وخاصة "انستجرام".

وشاركت ميرهان، جمهورها هذه المرة، بفيديو جديد ظهرت من خلاله في وصلة رقص بلدي على أنغام "إيه الاساتوك دا" للفنان حمدي باتشان، وذلك في عيد ميلاد إحدى صديقاتها.

وحاز الفيديو إعجاب الكثير من متابعيها من خلال وضع إيموشنات ضاحكة، كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات أخرى لها ظهرت خلالها وهي ترقص على أغنية "عدى الكلام"، للمطرب سعد لمجرد.

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يذكر أن كان آخر أعمال ميرهان حسين، هو مسلسل "ختم النمر"، بطولة الفنان أحمد صلاح حسني، الذي ينتمي لنوعية المسلسلات 45 حلقة، واستطاع أن يلاقي ردود أفعال إيجابية فور عرضه على الفضائيات.

المسلسل من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجي ومن بطولة الفنان أحمد صلاح حسني، الفنانة نسرين طافش، ميرهان حسين، اسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان.