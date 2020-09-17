بإطلالة تخلو من الألوان.. أول ظهور لرضوى الشربيني بعد أزمتها الأخيرة.. صور

رنا صلاح الدين - شاركت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني جمهورها بمجموعة صور حديثة لها، وذلك في أول ظهور لها بعد أزمتها الأخيرة بسبب تصريحاتها عن الحجاب.

الإعلامية المصرية ظهرت في الصور، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، بإطلالة تخلو من الألوان، حيث ظهرت بملابس بالأبيض والأسود، وعلقت: "أبيض وأسود".

وكانت قد أثارت رضوى الشربيني، حالة من الجدل بعد أن قالت في برنامجها "هي وبس" على قناة CBC،"لكل واحدة هي المحجبة الوحيدة في شلة صحابها أو في عيلتها أو في شارعها أو في شغلها، إوعي تقلعي الحجاب إنتي أحسن مني ومن غير المحجبة 100 ألف مرة".

وطالبت من ترغب في خلع الحجاب، بأن تلتزم بالحجاب وأن تتغلب على شيطانها، قائلة: "إنتي أحسن عند ربنا.. غير المحجبة شيطان نفسها أقوى من إيمانها وقوتها".