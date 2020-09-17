مادونا تتولى إخراج فيلم عن حياتها

متابعة بتجــــــــــــرد: تعتزم المغنية الأميركية مادونا إخراج فيلم عن سيرتها الذاتية لصالح شركة “يونيفرسال” للإنتاج، ووصفت هذه التجربة بأنها لا تُصدق، وبأنها على شكل لعبة الجبل الروسي أو الأفعوانية.

كذلك ستشارك مادونا، التي بدأت مسيرتها الفنية قبل 40 عاماً، في كتابة سيناريو الفيلم إلى جانب ديابلو كودي الذي فاز بجائزة أوسكار أفضل سيناريو عن فيلم “جونو” عام 2007.

ونقل بيان عن مادونا (62 عاماً) قولها: “أريد أن أشارك الجمهور رحلتي التي لا تُصدق في الحياة، كفنانة وموسيقية، وراقصة”.

وأضافت “الموسيقى ستكون في صميم الفيلم، هي التي جعلتني أتقدم، والفن هو الذي يجعلني أعيش”.

وتابعت: “ثمة قصص كثيرة ملهمة لم يسمعها أحد، ومن يستطيع أن يرويها أفضل مني؟ من المهم جداً أن أشارك، بصوتي ووفق رؤيتي، حياتي التي كانت على شكل (لعبة) الجبل الروسي حافلة بالتقلبات صعوداً وهبوطاً.”

وحققت مادونا خلال مسيرتها نجاحاً غير مسبوق لدى الفنانات، إذ بيع 335 مليوناً من أسطواناتها، ونالت عدداً كبيراً من الجوائز، وخصصت لها أغلفة 4700 مجلة.