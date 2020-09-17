من كيم كارداشيان إلى ليوناردو دي كابريو.. مشاهير يقاطعون انستغرام

متابعة بتجـــــــــــــرد: قرر عدد من المشاهير العالميين بينهم كيم كارداشيان وليوناردو دي كابريو وجنيفر لورانس وساشا بارون كوهن، تجميد حساباتهم على انستغرام ليوم واحد لتذكير شركة فيسبوك التي تملك انستغرام بضرورة مكافحة ما ينشر على منصاتها من أخبار مضللة ومحتوى ينطوي على كراهية.
وجاء قرار هؤلاء النجوم استجابةً لدعوة مجموعة من المنظمات كانت سابقاً وراء حركة أولى لمقاطعة فيسبوك.
وأطلقت هذه المجموعة في يونيو الماضي وسم (أوقفوا الكراهية الهادفة إلى الربح)، وأحجم عدد من أهم الجهات المُعلنَة على فيسبوك موقتاً عن شراء مساحات إعلانية على منصاتها.
وتتهم المنظمات مجموعة فيسبوك بأنها تسهم في التحريض على العنف ونشر العنصرية والكراهية.
وكتبت كارداشيان عبر حسابها في تويتر أنها لا يمكن أن تبقى صامتة بينما تواصل هذه المنصات نشر الكراهية والبروباغندا والتضليل.
وستبادر كارداشيان وهي من الشخصيات التي تحظى بأكبر عدد من المتابعين على انستغرام في العالم، بتعليق حسابها على فيسبوك أيضاً.
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