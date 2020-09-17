هل أنجبت جيجي حديد مولودها سراً؟

متابعة بتجـــــــــــرد: أثار محمد حديد والد عارضة الأزياء العالمية ضجة بين رواد التواصل الاجتماعي بعد نشره رسالة وجهها إلى حفيده عبر حسابه في انستغرام.

وكتب محمد حديد رسالة بخط يده: “مرحباً يا حفيدي الصغير، هذا أنا، قلبي يشعر بسعادة بالغة، أتمنى لك سعادة بحجم الشمس والقمر، اعلم أن جدك موجود دائماً بالقرب منك ليفعل لك أي شيء تريده”.

وأضاف: “عندما علمت بقدومك لقد ضحكت وذرفت دمعةً، لقد مسحت دمعتي بعيداً لأنني أعلم أنك تسكن داخل قلبي… محمد حديد”.

واعتبر الرواد أن جيجي قد أنجبت طفلها الأول من النجم العالمي زين مالك، وسارع كثيرون في إرسال التهاني بقدوم المولود.

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ولكن محمد حديد سارع إلى حذف منشوره بعدما أثار جدلاً كبيراً ونفى خبر الولادة عبر انستغرام.

وأكدت مواقع عالمية خبر الولادة وأشارت إلى أن جيجي قد أنجبت مولودة فتاة.

ومن الجدير ذكره أن جيجي قد كشفت في أبريل الماضي عن حملها، وأشار كثيرون إلى أن موعد ولادتها في شهر سبتمبر ومن المتوقع أن تعلن عن ولادتها في أي لحظة.

وبدأت علاقة جيجي وزين مالك في نوفمبر 2015 بعد 6 أشهر على انفصال زين عن خطيبته السابقة بيري إدواردز وبعد أسابيع معدودة من انفصال جيجي عن حبيبها السابق المغني جو جوناس.