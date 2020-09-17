حقيقة القبض على أيمن رضا!

متابعة بتجـــــــــــرد: نفى النجم السوري أيمن رضا جميع الشائعات التي تداولها رواد التواصل الاجتماعي والتي تفيد بأن الشرطة قد ألقت القبض عليه.

ونشر أيمن صورة له عبر حسابه في انستغرام ظهر فيها وهو يتوسط رجلي شرطة، وعلق قائلاً: “هذا مشهد من مسلسل… شغالة الإشاعات”.

على جانب آخر، يشارك أيمن رضا في مسلسل “بنات الماريونيت”، وهو عمل كوميدي سوري سعودي إماراتي، من تأليف رامي المدني، وإخراج مخلص الصالح.

ويضم العمل مجموعة من نجوم الدراما السورية ومن أبرزهم: أمل عرفة وسلمى المصري وصفاء سلطان وأندريه سكاف ومحمد خير الجراح وغيرهم.