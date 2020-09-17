أحلام ترفع منسوب التشويق.. اقرأ التفاصيل

متابعة بتجــــــــــــرد: شوّقت النجمة الإماراتية أحلام الجمهور لألبومها الجديد والمنتظر طرحه في الفترة القريبة المقبلة.
ونشرت أحلام تغريدة عبر حسابها في تويتر روّجت من خلالها للألبوم. وكتبت أحلام في تغريدتها: “ألبومي حالياً يغني لكم انزل يا جميل بالساحة واتمختر كدا بالراحة”، وأرفقتها بهاشتاغ “ألبوم أحلام”.
وحصدت تغريدة أحلام تفاعلًا كبيرًا من قبل المتابعين الذين هنأوها بألبومها وعبروا عن شوقه لسماعه.
وكانت أحلام قد كشفت في الأيام الماضية أن الألبوم أصبح جاهزًا بنسبة 70% وينقص فقط تركيب صوتها على الأغاني قبل مرحلة المكس والماستر، لتحدّد بعدها الموعد النهائي لطرحه.
جدير ذكره أن أحلام طرحت في الفترة الماضية أغنيتين جديدتين، الأولى تحمل اسم “أنا ما أستغني”، من كلمات منصور البلوي،ألحان ناصر الصالح وتوزيع خالد عز، والثانية بعنوان “أنا مدري عن الناس” من كلمات الأمير البدر وألحان الموسيقار طلال.
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