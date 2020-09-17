نيللي كريم ترقص على أنغام تتر مسلسلها حول حمام السباحة

متابعة بتجــــــــــــرد: أشعلت النجمة نيللي كريم مواقع التواصل بعد أن ظهرت في فيديو جديد وهي ترقص على أنغام تتر مسلسلها الرمضاني “بـ100 وش”، أغنية “مليونير”، على حمام السباحة في توديع إجازتها الصيفية، والذي نال إعجاب عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تدولوا الفيديو على مختلف منصات السوشيال ميديا.

وكانت نيللي قد صدمت بعد أن قرر صناع مسلسل “بـ100 وش” تأجيل تحضيرات الجزء الثاني من المسلسل بعد نجاح الجزء الأول في شهر رمضان الماضي، وكشف الكاتب والسيناريست مدحت العدل عن تأجيله لعام 2022، والسبب هو أن المخرجة كاملة أبو ذكري لا تعمل في موسمين متتالين وتفضل أن تأخذ وقتا من الراحة لذلك تم تأجيل المسلسل.

وشارك في بطولته الفنانون آسر ياسين ونيللي كريم وعلا رشدي وإسلام إبراهيم ومصطفى ‏درويش ‏وشريف ‏دسوقي ودنيا ماهر، وتدور أحداثه حول العصابة تنجح في تنفيذ عدة عمليات نصب يحصلون من ورائها على مبالغ طائلة إلا أنهم يصرفونها وعندما يتفقون على عملية نصب كبيرة يستطيع أحدهم خداع باقي العصابة وسرقة حصيلة العملية.