هند صبري تحتفل بعودة ابنتيها إلى المدرسة على طريقتها الخاصة

متابعة بتجــــــــــــرد: احتفلت النجمة هند صبري بعودة ابنتيها إلى المدرسة مرة أخرى وانتهاء الإجازة الصيفية، حيث نشرت عبر خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص بـ”إنستغرام”، صورة عفوية لابنتيها وهما تتشاجران أثناء تواجدهما من المصيف، وكتبت عليها قائلة: “أول يوم مدرسة مفيش خناقات تاني بينهم”، معبرةً عن سعادتها لعودة الدراسة ولأخذها فترة من الراحة من خناق ابنتيها.

يذكر أن هند صبري شاركت في عام 2019 الماضي في فيلم “الفيل الأزرق 2” الذي حصد أغلب جوائز السينما العربية ACA برئاسة ماجد حسني، والتي بلغت 15 جائزة، وعلقت الفنانة التونسية على هذه الجوائز قائلة: “أنا بشكر ACA على الجائزة وبشكر الناس اللي صوتت ليا كان نفسي نكون مع بعض ونتقابل وجها لوجه، ولكن للأسف الظروف الحالية خلتنا نقبل الجائزة من بعيد، ولكن أنا ممتنة جداً، وبشكر كل الناس اللي صوتت لدوري في فيلم (الفيل الأزرق 2)، وأهنئ كل زميلاتي المرشحات لأنهن كلهن يستاهلن، وإن شاء الله السنة الجاية نكون مع بعض”.

وتصوّر هند حالياً وريها في فيلم “كيرة والجن” ومسلسل “هجمة مرتدة” والاثنان تشارك فيهما النجم أحمد عز بعد نجاحهما في فيلم “الممر” العام الماضي.