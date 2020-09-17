الفيلم السعودي الأميركي “المحارب العربي” حصرياً على “Shahid VIP”

متابعة بتجــــــــــــرد: من إخراج أيمن خوجة وبطولة الممثل البريطاني- المصري أمير المصري، تعرض منصة “شاهد VIP” حصرياً الفيلم السعودي الأميركي “المحارب العربي” الخميس 17 سبتمبر.

تدور أحداث الفيلم حول الشاب السعودي أنمار، الذي يدرس في الولايات المتحدة ويمتلك موهبة رياضية فذّة تمكنه من أن يصبح لاعب كرة قدم بمواصفات عالمية. يواجه أنمار مصاعب ومطبّات تعترض تحقيق طموحه، أبرزها معارضة والده والتهديد بإعادته إلى بلده ومنعه من إتمام تعليمه في الولايات المتحدة، إضافةً إلى ما يتعرّض له من مضايقات عرقية من بعض أعضاء فريقه. هل سينجح أنمار في تحقيق حلمه رغم الصعوبات التي تعترض طريقه؟

يشارك في بطولة الفيلم كل من: باتريك فابيان، وكونور ديل ريو وأيمن سمّان، وآخرين.

محتوى غربي متميز

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إلى جانب المحتوى العربي الغني والمتنوع الذي يتوفر على “شاهد VIP” تحت “أعمال شاهد الأصلية” و”عروض شاهد الأولى” وغيرها، يحفل شهر سبتمبر بمجموعة كبيرة من العناوين الغربية التي تتضمن عروضاً أولى وحصرية، التي تناسب أذواق محبي المسلسلات والأفلام الغربية على اختلاف أنماطها وتنوّعها. تتضمن بعض أبرز تلك العناوين:

في عرض أول وحصري على “شاهد VIP “، فيلم الخيال العلمي: Lucy in the Sky: بطولة نتالي بورتمان، جون هام، زازي بيتز.

فيلم الخيال العلمي: Lucy in the Sky: بطولة نتالي بورتمان، جون هام، زازي بيتز. في عرض أول وحصري على “شاهد VIP“، المسلسل الدرامي المليء بالجريمة والغموض والتشويق

The Crimson Rivers، من بطولة أوليفييه مارشال، إيريكا ساينتي، كلود بيرون.