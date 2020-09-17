سينتيا صموئيل: لم أكن أتوقع أن يكون لديّ مستقبل في التمثيل

متابعة بتجـــــــــــــرد: كشفت الممثلة اللبنانية سينتيا صموئيل في حديث لمجلة “سيدتي” مع الزميل علي حلّال أنها لا تدري سبب نجاحها عربيًا، مشيرة الى أنها “صراحة تعتقد أن حظها كان جميلاً، وأدركت كيفية العمل على نفسي وأعتقد أنني اتخذت الخطوات الصحيحة لأبني عليها حياتي”.

وتابعت: “منذ صغري، أردت دخول عالم التمثيل واتكلت على الجمال في المرتبة الأخيرة، فلعب الحظ معي دوره، والله وضعني في المكان الصحيح”.

وعن محافظتها على نجاحها قال: “والدتي تذكّرني دوماً بضرورة بقاء قدميّ على الأرض، قائلة لي: “إن الناس أحبوك لتواضعك، فلا تضيعيه، لأنك بالتالي ستخسرين محبتهم وهم يريدون أن يشعروا أنهم أصدقاؤك”.

وتابعت: “لم أتوقع أن أصل إلى هذه المرحلة من النجاح، وعندما قرّرت العودة من كندا إلى لبنان لم أكن أتوقع أن يكون لديّ مستقبل في التمثيل في الوطن العربي، لاسيما أن لغتي العربية لم تكن جيدة، ومن بعد اشتراكي في مسابقة ملكة جمال لبنان عام 2015، قررت أن أبذل قصارى جهدي لأحقق ذاتي وأردت أن تكون البداية من وطني، وساعدتني والدتي في تعلم اللغة العربية وقرأت وكتبت ووصلت إلى ما أنا عليه اليوم”.

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وعن طرقها لباب الدراما المصرية قالت “لا أعلم. ولا أحد يعلم ما تخبئه له الأيام، ولكن من المؤكد أنه يجب أن أشتغل على نفسي كثيراً والآن لا زلت أعمل على تطوير نفسي، وآخذ الموضوع خطوة بخطوة وحينما أصبح متأكدة من الإقدام على مشروع كهذا لن أتردّد”.

وعن الدور الذي قدمته ممثلة عربية وتمنته لها قالت “ليس هناك أي دور تمنيته لي، وأول دور مثلته في حياتي كان كوميدياً، كما قدمت دور الفتاة التي يتعاطف معها الجميع وبعدها تنقلب وتصبح شريرة، كذلك قمت بدور المظلومة. لذا، أعتقد أنني قمت بكل الأدوار لغاية الآن التي أجدها مناسبة للبيئة العربية”.

وعن الدور التي تطمح أن تؤديه قالت “أطمح لتجسيد دور أكشن وأحب أن أرى ظهوراً للمرأة القوية على الشاشة، مثلما فعلت أنجلينا جولي خلال تمثيلها مع براد بيت، هذا الدور الذي أحلم به”.