النشرة الفنية.. نجوم يقاطعون أنستقرام ومادونا تخلد مسيرتها بفيلم

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أعلنت المغنية الأمريكية مادونا أنها تعتزم إخراج فيلم عن سيرتها الذاتية واصفة إياها بأنها "لا تُصدّق"، وبأنها على شكل لعبة "الجبل الروسي" أو الأفعوانية.





وأوضح بيان نُشِر على موقع مادونا الإلكتروني أن المغنية التي بدأت مسيرتها الفنية قبل نحو 40 عاماً، ستتولى إخراج هذا الفيلم عن سيرتها الذاتية لصالح شركة "يونيفرسال" للإنتاج.

أعلن عدد من النجوم والمشاهير، تجميد حساباتهم على تطبيق "أنستقرام" ليوم واحد، الأربعاء، من أجل تذكير شركة "فيسبوك" المالكة للمنصة، بضرورة مكافحة ما يُنشَر على منصاتها من أخبار مضلِلَة ومحتوى ينطوي على كراهية، وفق "فرانس برس".

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يعد الفنان عبدالوارث عسر أحد أعمدة السينما العربية، فلا يتوقف دوره عند التمثيل، فالتاريخ لن ينسى جهوده مع صديقيه المخرج محمد نجيب، والفنان سليمان بك نجيب للنهوض بالحركة الفنية، ومساهمتهم في اكتشاف وجوه جديدة، وتعليم أبرز النجوم فن الإلقاء.

تطرح الشركة المنتجة للفيلم المصري "زنزانة 7"، العمل، الأربعاء، بدور العرض المصرية، والذي يشارك في بطولته أحمد زاهر، نضال الشافعي، إيهاب فهمي، مايا نصري، منة فضالي، مدحت تيخة، ومن تأليف حسام موسى وإنتاج أيمن يوسف وإخراج إبرام نشأت.

كما يضم الفيلم عددا من الوجوه الجديدة مثل أشرف عبدالعزيز، أيمن كشك، منى جبر.

أعلنت النجمة العالمية جينيفر لوبيز، عن موعد إطلاق فيلمها الكوميدي الرومانسي الجديد "Marry Me".

ونشرت لوبيز عبر حسابها على موقع أنستقرام مقطعا تشويقيا يظهر فيه النجمان المشاركان أوين ويلسون ومالوما، معلنة عن إطلاق الفيلم في يوم الحب في فبراير/شباط 2021.