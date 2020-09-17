شكرا لقرائتكم خبر عن بسنت شوقى تصور "نمرة اتنين" مع عمرو يوسف وطارق العريان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك الفنانة بسنت شوقى فى بطولة حكاية "الناحية التانية" من مسلسل "نمرة اتنين"، تأليف سما عبد الخالق وإخراج طارق العريان، وبطولة عمرو يوسف وصبا مبارك ونهى عابدين، حيث بدأت بسنت تصوير مشاهدها فى الحكاية مطلع هذا الأسبوع وتستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل وهو موعد انتهاء تصوير أخر مشاهد الحكاية التى تدور فى حلقة واحدة.

تدور أحداث "نمرة اتنن" فى 8 حكايات منفصلة كل حكاية يتم طرحها فى حلقة واحدة فقط وكل حلقة تضم أبطالا ومؤلفين ومخرجين مختلفين، وتضم قائمة الأبطال عددا من نجوم مصر والوطن العربي، من بينهم منى زكى، نيللى كريم، آسر ياسين، أمينة خليل، وشيرين رضا، اياد نصار، وآسر ياسين، واللبناني عادل كرم، وصبا مبارك، أحمد مالك.

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يذكر أن بسنت شوقى شاركت فى مسلسل "ليه لأ" الذى تم عرضه مؤخراً على احدى المنصات الرقمية على الانترنت، وقام ببطولته أمينة خليل، محمد الشرنوبى، شيرين رضا، هالة صدقى، عمر السعيد، هانى عادل، محسن محيى الدين، مريم الخشت، ناردين فرج، عمر الشناوى، صدقى صخر ومحمد شاهين وإخراج مريم أبو عوف.