شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد تتفرغ لمسلسلها الجديد وتبدأ تصويره نهاية سبتمبر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الفنانة هنا الزاهد التفرغ لمسلسلها الجديد الذى تخوض به أولى بطولاتها المطلقة فى عالم الدراما التلفزيونية، حيث اعتذرت عن أكثر من عمل خلال الأسابيع الماضية من أجل التركيز فى المسلسل خاصة وأنها تعمل على التحضير له بشكل مكثف فى الفترة الحالية تمهيداً لبدء تصويره نهاية شهر سبتمبر الجارى أو مطلع أكتوبر المقبل.

المسلسل فكرة يسرى الفخرانى وإخراج خالد الحلفاوى، وينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، ويعتمد على حكايات منفصلة كل حكاية فى 5 حلقات، ويجرى اختيار اسم مناسب للعمل وذلك بعد الاستقرار على اسم كل حكاية من حكايات المسلسل الذى ينتجه كريم أبو ذكرى بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ومرشح للعرض نهاية العام الجارى.



هنا الزاهد

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تدور فكرة المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي، وعبارة عن 9 قصص مختلفة، كل قصة تعرض في 5 حلقات متصلة، ولكل قصة فريق عمل مختلف مع وجود هنا الزاهد في جميع القصص بأحداث المسلسل، والذي يضم نخبة كبيرة من ضيوف الشرف، ويكتب المسلسل 8 مؤلفين، حيث كل مؤلف قصة من القصص.

ووقع الاختيار على مؤلفى القصص وهم إياد صالح، ضياء محمد، فيدرا أحمد المصري، هشام اسماعيل، هند فايد، محمد جلال، إيهاب بليبل، وأيمن الشايب، وفكرة المشروع ترجع للكاتب يسري الفخراني مسئول الإنتاج الدرامي بالمتحدة للخدمات الإعلامية، ويقوم بإخراج العمل خالد الحلفاوي.