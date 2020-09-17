شكرا لقرائتكم خبر عن جميلة عوض تعود للدراما بـ "أبيض وردى" فى مسلسل "إلا أنا" بعد غياب 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعود الفنانة الشابة جميلة عوض للدراما مرة أخرى، بعد غياب 3 سنوات كاملة، حيث تقدم بطولة حكاية بعنوان "أبيض وردى"، ضمن أحداث مسلسل "إلا أنا"، من تـأليف نجلاء الحدينى، إخراج مريم أحمدى.وكانت جميلة عوض قد قدمت آخر أعمالها الدرامية مسلسل "لا تطفئ الشمس" ، عام 2017، وشارك في بطولته كل من فتحى عبد الوهاب، ميرفت أمين، محمد ممدوح، أمينة خليل، أحمد مالك، أحمد مجدى، وأخرون، إخراج محمد شاكر خضير.

حكاية "أبيض وردى" يشارك في بطولاتها كل من نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، وأخرون، تأليف نجلاء الحدينى، وإخراج مريم أحمدى، وإنتاج سينرجى وأروما.

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يذكر أن جميلة عوض عُرض لها مؤخرا فيلم "بنات ثانوي"، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل، وقدمت "جميلة" خلاله دورًا جديدًا لم تقدمه من قبل، حيث جسدت شخصية فتاة في الصف الثالث الثانوي في مدرسة حكومية، ليناقش الفيلم مشاكل الفتيات والشباب في هذه السن.