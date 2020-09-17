23 سبتمبر.. ماجد المهندس يحيي حفلا غنائيا بالسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال اليوشي: يستعد المطرب العراقي ماجد المهندس لإحياء حفل غنائي بالمملكة العربية السعودية، يوم الأربعاء الموافق 23 سبتمبر المقبل. الحفل يقام بمركز الملك فهد الثقافي بالعاصمة السعودية الرياض، ضمن فعاليات الاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ 90، برعاية الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ. وكان "المهندس" قد طرح مؤخرا أغنية بعنوان "من رياض" أهداها للملك سلمان بن عبدالعزيز ملك السعودية، والأغنية من كلمات نهار، وألحان يعقوب الخبيزي، وتوزيع سيروس.

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