"تزوجت مرتين ولهذا السبب توجهت لوزارة الداخلية".. معلومات عن عبلة كامل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:

تحتفل الفنانة عبلة كامل، اليوم الخميس ١٧ سبتمبر، بعيد ميلادها، فهي من مواليد 1960، والنجمة الكبيرة تتمتع بمكانة كبيرة في قلوب الجمهور، وعلى المستوى الفني فهي من النجمات اللاتي حرصن طيلة مشوارهن الابتعاد عن "الصراعات" وإحاطة حياتهن الخاصة بسياج من الخصوصية.

وهنا نعرض لكم أبرز المعلومات عن النجمة الكبيرة:

- وُلدت في نكلا العنب مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

- تخرجت عام 1984 من كلية الآداب.

- تزوجت من المخرج والممثل أحمد كمال وأنجبت ابنتين توأم هن زينب وفاطمة عام 1986، وبعد سنوات انفصلا.

- في عام 2003 تزوجت للمرة الثانية من الفنان محمود الجندي إلا أن زواجهما استمر لأقل من عامين حيث أعلن انفصالهما في عام 2005.

- بدأت حياتها الفنية في مسرح الطليعة، وكان أول أعمالها مشاركتها في مونودراما "نوبة صحيان"، ثم عملت مع الفنان محمد صبحي في مسرحية "وجهة نظر" تلتها بمسرحيات عديدة مع "لينين الرملي".

- عُرف عنها أنها تختار أعمالها بدقة ولا ترضى سوى بالأعمال المميزة.

- بدأت معرفة الجمهور بها من خلال فيلم "وداعا بونابارت" ليوسف شاهين، ثم بدأت خطوة بخطوة تحتل مكانة بارزة في قلوب المشاهدين، خاصة بعد نجاحها في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي".

- ارتدت الحجاب عام 2005، ولم تتوقف عن التمثيل

- من مواليد برج "العذراء" ومواليده يميلون إلى البعد عن الناس والعلاقات الاجتماعية .

- ترددت أنباء عن اعتزالها التمثيل، وصرح الفنان أحمد كمال لبرنامج "التاسعة" عبر فضائية "الأولى"، أنها طلبت منه الرد على شائعات اعتزالها لأسباب دينية، وأنها أجلت أعمالها الفنية بعد انتهاء أزمة كورونا.

- قال كمال عنها، أنها تعود للعمل مع بداية العام المقبل، وأنها تريد العمل لكنها تنتظر الدور المناسب لها.

- تعرضت لشائعة تدهور حالتها الصحية، ونفى "كمال" بأحد البرامج التليفزيونية، صحة هذا الكلام، وقال إنها بخير وصحة جيدة.

_ لا تمتلك أية حسابات على "السوشيال ميديا".

- اضطرت للذهاب لوزارة الداخلية، لإتخاذ إجراءً قانونيًا لتثبت أن هناك حسابًا ينتحل شخصيتها، لأنها لا تمتلك أي حساب على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب ما قاله كمال بأحد البرامج التليفزيونية.

- قال كمال عنها: "لا تستطيع التعامل مع التكنولوجيا بأي شكل من الأشكال".

- أوضح كمال، بأحد البرامج التليفزيونية، إن سبب انفصالهما ليس له أي علاقة بحجم نجوميتهما وأن السبب الرئيسي وراء انفصالهما هو الإختلاف في بعض وجهات النظر والتي أثرت بطريقة سلبية على زواجهما.

- قال الفنان الراحل محمود الجندي، في لقاء تليفزيوني قديم له مع الإعلامية سمر يسري، إن السبب الحقيقي وراء الإنفصال عن عبلة كامل هو غيرته من نجوميتها خلال فترة زواجهما "الغيرة هي أساس الطلاق، فأنا لم أتقبل فكرة غياب الفنانة عبلة كامل في التصوير ساعات طويلة .. وهي ليها بطولات ونجومية أكثر مني وده أثر فيا أوي، وخاصة أنهم يختارونني معها في الأدوار مجاملة لها، وده لا يصح لأني راجل بحترم موهبتي ونفسي وده أثر في العلاقة، وده مش أصول البيت اللي اتربيت فيه .. وده أثر على العلاقة لحد ما اتفقنا على الإنفصال بناء عن رغبتها، وده كان اتفاقنا، إننا نخرج بالمعروف لو مرتحناش" .

- قال عنها المخرج أحمد صقر ببرنامج صاحبة السعادة: "غيرت سيناريو هوانم جاردن سيتي عشان عبلة كامل .. كنت بعمل المسلسل، وكانت معايا عبلة كامل فيه، وحصلها موقف وكانت على المسرح، ووقع الأسانسير على رجليها وإتعورت، فاعتذرت عن المسلسل، فكلمت منى نور الدين، وقولتلها شخصية (شكران) مفيش مانع يكون عندها عجز من الأول ونبدأ بيها ونزود الشخصية، وكلمت عبلة وقولتلها مفيش إعتذار، هتعملي المسلسل ورجلك مربوطة، ولما تخفي هتكملي الدور".

- من أهم أعمالها في السينما: "اللمبي، كلم ماما، اللي بالي بالك، خالتي فرنسا ، الوداع يا بونابرت، اليوم السادس، سيداتي آنساتي، قشر البندق".

- من أهم أعمالها في التليفزيون: "ليالي الحلمية، لن أعيش في جلباب أبي، الشهد والدموع، هوانم جاردن سيتي، سلسال الدم".

- كانت آخر مشاركاتها الفنية الجزء الخامس بمسلسل"سلسال الدم" الذي عُرض عام 2018 .

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